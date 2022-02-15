​Орещук: «Бакаеву нужно спуститься на землю»

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался по поводу Зелимхана Бакаева, который до сих пор не договорился со «Спартаком» о новом контракте.

«Пока Бакаев не был избалован финансами, он был сильным футболистом. А сейчас, судя по информации, которую я слышу, сколько он хочет… это не та цена, на которую он играет. Ему нужно немножко спуститься на землю», - высказался Орещук для YouTube-канала oSporte TV.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» во всех соревнованиях 23 матча. На счету полузащитника один забитый гол и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля – против ЦСКА.