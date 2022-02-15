Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орещук: «Бакаеву нужно спуститься на землю»

15 Февраля 2022 • 16:53 Комментировать

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался по поводу Зелимхана Бакаева, который до сих пор не договорился со «Спартаком» о новом контракте.

«Пока Бакаев не был избалован финансами, он был сильным футболистом. А сейчас, судя по информации, которую я слышу, сколько он хочет… это не та цена, на которую он играет. Ему нужно немножко спуститься на землю», - высказался Орещук для YouTube-канала oSporte TV.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл за «Спартак» во всех соревнованиях 23 матча. На счету полузащитника один забитый гол и четыре результативных паса на партнёров.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля – против ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Орещук Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
17:21 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов
16:53 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Бакаеву нужно спуститься на землю»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Алберто и Сергеев ответили на вопрос о сравнениях с Азмуном
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита», скриньте»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» представил троих новичков
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, как РФС может наказать Федуна
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов начал заниматься в общей группе ЦСКА
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков: «Хочется играть так же легко, как Ракицкий, но у меня нет этого качества»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Гапонов, Алип и Сорокин интересны «Ахмату»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправился на сбор в Турцию
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется голкипером, которого хотел купить «Спартак»
03:00 · Россия. Премьер-лига
Руденко сменит «Спартак» на «Химки» 1
02:22 · Россия. Премьер-лига
Морозов стал игроком словенского «Целе» 1 официально
00:54 · Россия. Премьер-лига
Приобретение ЦСКА Карраскаля затягивается из-за сложностей с документами 1
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Все новости
Рекомендуем