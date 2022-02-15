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​Алберто и Сергеев ответили на вопрос о сравнениях с Азмуном

15 Февраля 2022 • 16:47 Комментировать

Сердар Азмун приносил «Зениту» много пользы в атаке, но в зимнее трансферное окно он покинул клуб, отправившись в «Байер». Питерцы, в свою очередь, подписали в линию атаки Юри Алберто и Ивана Сергеева. Форварды во время своей презентации ответили на вопросы по поводу сравнений с Азмуном, которые имеют место быть.

«Я приехал в Петербург, чтобы оставить свой след, чтобы моё имя звучало в городе так же громко», - решительно сказал Алберто, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

«Мы с Юри понимаем ответственность», - высказался Сергеев, отметив, что Азмун забивал много голов. «С нашей стороны могу обещать, что мы будем полностью отдаваться игре и выкладываться на сто процентов».

Ближайшую игру «Зенит» проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун Иван Сергеев Юри Алберто
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