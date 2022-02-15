​Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита», скриньте»

Роман Орещук, который в своё время занимал должность спортивного директора «Динамо», высказался о перспективах клуба.

«Я скажу так: учитывая то, как правильно развивается «Динамо», поверьте мне, через два-три года они будут выше «Зенита». Я даю два-три года. Как говорят: скриньте. По функционалу, по академии, по скаутингу «Динамо» точно будет выше через пару лет. По результату, возможно, «Зенит» ещё будет выше, учитывая свои финансовые возможности», - сказал Орещук в ходе интервью для YouTube-канала oSporte TV.

На текущий момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на два очка.