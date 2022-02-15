​«Зенит» представил троих новичков

Во вторник «Зенит» представил троих зимних новичков команды – защитника Арсена Адамова, а также нападающих Юри Алберто и Ивана Сергеева. Футболисты будут выступать за «сине-бело-голубых» соответственно под 23, 9 и 33 номерами.

Впервые выйти на поле в футболке «Зенита» в официальном матче указанная тройка игроков сможет уже в ближайший четверг. 17 февраля команда Сергея Семака будет принимать «Бетис» в первой игре плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в трёх последних сезонах. Лидируют «сине-бело-голубые» и сейчас, опережая «Динамо» после двух туров на два зачётных балла.