Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» представил троих новичков

15 Февраля 2022 • 16:22 Комментировать

Во вторник «Зенит» представил троих зимних новичков команды – защитника Арсена Адамова, а также нападающих Юри Алберто и Ивана Сергеева. Футболисты будут выступать за «сине-бело-голубых» соответственно под 23, 9 и 33 номерами.

Впервые выйти на поле в футболке «Зенита» в официальном матче указанная тройка игроков сможет уже в ближайший четверг. 17 февраля команда Сергея Семака будет принимать «Бетис» в первой игре плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в трёх последних сезонах. Лидируют «сине-бело-голубые» и сейчас, опережая «Динамо» после двух туров на два зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Арсен Адамов Юри Алберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Февраля
16:53 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Бакаеву нужно спуститься на землю»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Алберто и Сергеев ответили на вопрос о сравнениях с Азмуном
16:41 · Россия. Премьер-лига
​Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита», скриньте»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» представил троих новичков
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, как РФС может наказать Федуна
15:26 · Россия. Премьер-лига
​Ахметов начал заниматься в общей группе ЦСКА
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков: «Хочется играть так же легко, как Ракицкий, но у меня нет этого качества»
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Гапонов, Алип и Сорокин интересны «Ахмату»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправился на сбор в Турцию
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» интересуется голкипером, которого хотел купить «Спартак»
03:00 · Россия. Премьер-лига
Руденко сменит «Спартак» на «Химки» 1
02:22 · Россия. Премьер-лига
Морозов стал игроком словенского «Целе» 1 официально
00:54 · Россия. Премьер-лига
Приобретение ЦСКА Карраскаля затягивается из-за сложностей с документами 1
00:10 · Россия. Премьер-лига
«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
14 Февраля
21:51 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий пожаловался на кадровые проблемы «Рубина» на зимних тренировочных сборах
Все новости
Рекомендуем