​Стало известно, как РФС может наказать Федуна

В обозримом будущем состоится заседание Комитета по этике РФС, на котором будет рассмотрена жалоба генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова на владельца «Спартака» Леонида Федуна.

По словам главы Комитета по этике Семёна Андреева, которые приводит sport24, в настоящий момент вопрос прорабатывает специальная комиссия. По предварительным данным, заседание пройдёт 26 февраля с участием Газизова и Федуна.

Если в словах Федуна будут выявлены нарушения, владельцу «Спартака» грозит замечание, штраф или отстранение от футбольной деятельности. При этом Андреев сомневается, что дело дойдёт до крайних мер.