​Ахметов начал заниматься в общей группе ЦСКА

ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона. Полузащитник команды Ильзат Ахметов во вторник возобновил занятия в общей группе московских «армейцев». Об этом сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Первый официальный матч в 2022 календарном году ЦСКА проведёт уже 26 февраля. В этот день «армейцы» сразятся против «Спартака» в главном дерби Москвы.

В сезоне 2021/2022 Ильзат Ахметов провёл за ЦСКА во всех турнирах 19 матчей. На счету полузащитника два гола и три результативных паса на партнёров.

ЦСКА после восемнадцати туров чемпионата России располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.