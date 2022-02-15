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​Чистяков: «Хочется играть так же легко, как Ракицкий, но у меня нет этого качества»

15 Февраля 2022 • 15:20 Комментировать

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу своих качеств. По словам футболиста, он не силён в плане начала атаки. Чистяков отметил, что старается прогрессировать в качестве передач, но от природы у него этого нет. По этой причине он в некоторых моментах предпочитает не рисковать, а сыграть надёжнее.

Также Чистяков высказался о своём партнёре по центру обороны в лице Ярослава Ракицкого.

«Конечно, когда я смотрю на него, мне хочется играть так же легко, как он. Но у меня нет этого качества, поэтому не буду ничего придумывать», - высказался Чистяков в интервью для Sports.ru.

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже в четверг, 17 февраля. Питерцы сыграют в Лиге Европы против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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