Пять главных интриг последней недели трансферного окна в России

В России 22 февраля закрывается трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что может интересного случиться за оставшееся время.

Этой зимой большинство клубов довольно оперативно сработали на трансферном окне, успев закрыть многие насущные вопросы. Тем не менее несколько интриг всё же осталось.

ЦСКА и опорный полузащитник

ЦСКА зимой провёл неплохую трансферную кампанию, усилившись Юсуфом Язиджи и Хесусом Мединой. В ближайшие дни «армейцы» также подпишут Хорхе Карраскаля. Тем не менее одну задачу «красно-синие» пока не выполнили. ЦСКА хотел подписать сильного опорного полузащитника, для него и осталась последняя легионерская квота в заявке. Главным претендентом считался и считается Шека из «Лилля», у которого летом завершается контракт. ЦСКА постарается за оставшуюся неделю уговорить его перебраться в Москву, но сделать это будет сложно.

Найти за оставшееся время другого качественного опорника в ситуации с закрытым в Европе трансферным окном почти нереально. Есть возможность подписать Ладислава Крейчи из пражской «Спарты», но в его умениях есть сомнения. Возможно, в этой ситуации ЦСКА всё же доиграет сезон с текущим набором футболистов, а уже летом усилит опорную зону.

Бакаев, «Спартак», «Краснодар»

У Зелимхана Бакаева летом завершается контракт со «Спартаком», и пока стороны не могут договориться об условиях продолжения сотрудничества. Сам футболист хочет остаться в родном клубе, «красно-белые» тоже желают его сохранить, но всё упирается в условия. Если разрыв неизбежен, то «Спартак» может продать Бакаева уже сейчас, чтобы заработать хоть что-то. Тем более что Паоло Ваноли, кажется, готов к такому развитию событий, так как на сборе в ОАЭ в матчах, где выпускал предполагаемую основу, Бакаеву места не находилось. Более того, итальянский специалист начал наигрывать на краю атаки Романа Зобнина.

Претендент есть – это «Краснодар». Конечно, «быки» могут дождаться лета, чтобы забрать Бакаева свободным агентом, но это риск, ведь футболист может всё же договориться со «Спартаком» или отыграть ближайшие месяцы так, что получит более выгодное или просто более интересное предложение. Взять же за небольшую сумму креативного хавбека, выступающего за сборную, может стать неплохой сделкой.

Лантратов: «Зенит», «Локомотив» или «Химки»

Опять пошли разговоры о будущем Ильи Лантратова. Сразу в двух больших российских клубах есть проблемы с вратарями, решить которые может голкипер «Химок». У «Зенита» Станислав Крицюк до сих пор травмирован, да и вообще он пока не убедил в том, что закрыл позицию первого номера. Ветеран Михаил Кержаков нуждается в замене. В «Локомотиве» заметно сдаёт другой «пенсионер» – Гилерме, а на подмене есть только юный Даниил Худяков.

Правда, заполучить Лантратова будет непросто – «Химки» в ситуации борьбы за выживание не в восторге от идеи потерять основного голкипера, тем более что подписать Бориско подмосковный клуб не смог. В свою очередь не очень понятно, насколько «Зенит» и «Локомотив» готовы биться за Лантратова. Первые вроде летом планируют сделать попытку подписать Матвея Сафонова из «Краснодара», что касается вторых, то их селекция и действия на трансферном рынке вообще сложно прогнозируемые.

Возвращение Кокорина в Россию

В «Фиорентине» на Александра Кокорина уже не надеются, но очень мечтают его продать. Очевидно, «фиалки» ждут предложения из России. Интерес к Кокорину был, речь шла о «Химках», но подмосковный клуб не готов платить требуемую нападающим зарплату. Других явных кандидатов пока не называлось, но всё может измениться в ближайшее время.

«Фиорентина» в цейтноте понимает, что просто продать Кокорина не получится, и за его уход придётся платить, так что надо найти баланс. Если же футболист получит компенсацию во Флоренции, то может уменьшить свои аппетиты в переговорах с новым клубом. В этой ситуации вновь на сцену могут выйти «Химки», не забудем про «Сочи», где Кокорин уже выступал, да и переезд в условный «Нижний Новгород» в этом случае исключать не стоит.

Галоян и переход в РПЛ

Артур Галоян ярко проявил себя в первой части сезона в ФНЛ в составе «Велеса», забив 8 голов и сделав 6 результативных передач в 22 матчах. За ним выстроилась очередь из претендентов в элите. Главным претендентом вроде считался «Ростов», также сообщалось об интересе «Арсенала» и «Крыльев Советов». Разговоры про ЦСКА и уж тем более бельгийский «Гент» изначально казались слухами.

Так или иначе, пока Галоян в «Велесе». Московский клуб хочет зарабатывать на своих футболистах, и это, видимо, является проблемой для осуществления трансфера. Однако, по мнению специалистов, Галоян очень интересный футболист, который мог бы заиграть в Премьер-лиге, так что будет обидно, если за оставшуюся неделю договоренность так и не будет достигнута.

Роман Андреев