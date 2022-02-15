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Морозов стал игроком словенского «Целе» официально

15 Февраля 2022 • 02:22 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что бывший «динамовец» Григорий Морозов близок к тому, чтобы стать игроком словенского клуба «Целе». Теперь это подтвердилось официально - 27-летний защитник подписал контракт сроком до лета 2024 года. Сообщение об этом с приветствием на словенском языке появилось на официальном сайте «Целе».

В прошлом году «Целе» занял лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Словении, однако в 2020 впервые в своей истории стал чемпионом страны. Также «Целе» с 1991 года, с момента начала проведения футбольных чемпионатов в независимой Словении, никогда не покидал высшую лигу, являясь одним из лучших клубов страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Целе Григорий Морозов
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