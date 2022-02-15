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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Это полнейшая глупость»: Колосков отреагировал на слухи о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

15 Февраля 2022 • 00:10 Комментировать

В понедельник появилась информация, что УЕФА рассмотрит вариант с переносом финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в другой город, если подтвердятся слухи о намерении России осуществить вторжение на Украину.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не верит в подобный расклад событий. В интервью для «РБ Спорт» он поделился своим мнением, призвав не следовать непроверенным данным: «Это полнейшая глупость. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА».

Стоит уточнить, что позиция УЕФА пока остается нейтральной. В союзе опровергли данные слухи, заявив, что такой вопрос не поднимался.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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