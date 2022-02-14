Лепёхин: «Можно продлить контракт с Оздоевым, можно не продлевать, даже Аршавина можно вернуть»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Магомед Оздоев близок к продлению контракта с «сине-бело-голубыми».

«Я скажу так: раз продлевают контракт, значит, считают это необходимым. В целом, стоит сказать, что уход любого игрока из «Зенита» не будет иметь никакого стратегического значения. Можно продлить контракт, можно не продлевать. Даже Аршавина можно вернуть, глобально это не повлияет на результаты команды.

Оздоев последнее время практически не играет. Футболист он достаточно качественный, пользу «Зениту» приносил. Но если он уйдёт, будет другой качественный футболист приносить пользу. Это ротация. Оздоев играет не постоянно, поэтому оценивать влияние на игру «Зенита» его ухода или, наоборот, продления контракта бессмысленно. В «Зените» нет определяющего игрока. Есть игроки чуть лучше, есть игроки чуть хуже, но одного игрока, который бы делал результат, такого нет», - сказал Лепёхин.