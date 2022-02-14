Глава судейского департамента РФС не исключил, что в России появится система автоматического определения офсайда

Глава судейского департамента РФС Витор Перейра, который недавно был назначен на свою должность, ответил на вопрос по поводу возможного внедрения системы автоматического определения офсайда на матчах российской Премьер-лиги. Напомним, что на данный момент новые технологии проходят различные проверки от ФИФА.

«Когда все это начнет внедряться в жизнь, мы захотим узнать больше относительно того, сколько это стоит, о каких сроках идет речь и какими ресурсами и способами это может быть применено. Тогда мы поговорим и все обсудим», - цитирует португальского специалиста «Спорт-Экспресс».

Стоит уточнить, что вышеупомянутая система тестировалась в автономном режиме на прошедшем клубном чемпионате мира.