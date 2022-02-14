Хачатурянц останется главой судейского комитета до конца сезона

Осенью Ашот Хачатурянц был избран президентом Премьер-лиги России. После своего назначения Хачатурянц должен оставить должность главы судейского комитета РФС, поскольку совмещение противоречит требованиям УЕФА. Тем не менее, до конца сезона Хачатурянц будет оставаться главой судейского комитета. Об этом стало известно «РБ Спорт». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что новое назначение на этой должности в РФС ожидается уже в июне.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже очень скоро – 26 февраля. Лидером Премьер-лиги на текущий момент является «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из трёх последних сезонов.