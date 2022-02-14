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​У Сутормина два варианта, один из них – продлить контракт с «Зенитом»

14 Февраля 2022 • 18:29 Комментировать

Будущее Алексея Сутормина остаётся туманным, поскольку действующий контракт связывает 28-летнего полузащитника с «Зенитом» лишь до конца сезона. Согласно данным «РБ Спорт», питерский клуб предлагает Сутормину новый контракт. При этом у игрока имеется вариант с московским «Динамо».

Цвета «Зенита» Алексей Сутормин защищает с сезона 2019/2020. С тех самых пор полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» во всех соревнованиях 83 матча. В них Сутормин записал на свой счёт 12 голов и 9 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Алексей Сутормин
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