Агент защитника Пьеро Инкапье из «Байера» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал про интерес со стороны «Зенита».

- Нет, это неправда. К нам из «Зенита» никто не обращался. Информация про интерес «Локомотива»? Да, летом разговоры были, но как вы видите сейчас Пьеро в Германии.

Также, по нашей информации, к нему проявляет интерес «Бавария», которая видит в нем замену Никласу Зюле.

20-летний эквадорец Пьеро Инкапье играет за леверкузенцев с лета и является твёрдым игроком основной обоймы. Инкапье способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге.