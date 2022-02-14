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​Малафеев не смог получить американскую визу

14 Февраля 2022 • 16:33 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев не смог получить американскую визу. О полученном отказе Малафеев рассказал на видео, которое он опубликовал в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме».

Малафеев заявил, что он шокирован, но в то же время отметил, что не очень расстроился. Экс-голкипер российской сборной сказал, что теперь будет путешествовать в более гостеприимные страны.

Вячеслав Малафеев завершил карьеру футболиста по завершению сезона 2015/2016. По ходу карьеры на клубном уровне он выступал исключительно за «Зенит». Во всех турнирах Малафеев провёл за питерцев 441 матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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