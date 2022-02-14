​«Химки» снова могут регистрировать новичков

«Химки» снова могут регистрировать новых футболистов. Соответствующий запрет был снят с подмосковного клуба палатой по разрешению споров, о чём говорится на официальном сайте РФС.

Стоит сказать, что зимнее трансферное окно в России закрывается 22 февраля. До того момента клубы Премьер-лиги могут усиливать свои составы.

Первый официальный матч в 2022 году «Химки» проведут уже 26 февраля. В этот день команда Игоря Черевченко сыграет против «Динамо» на своём поле.

Напомним, что после восемнадцати туров «Химки» располагаются на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.