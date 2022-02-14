​«Зениту» интересен эквадорец из «Байера»

В последние трансферные окна из «Зенита» в «Байер» отправились вратарь Андрей Лунёв и нападающий Сердар Азмун. Взаимодействие между клубами может продолжиться, только теперь в обратном направлении. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Пит О’Рурк, в сферу интересов «Зенита» входит защитник «Байера» Пьеро Инкапье. 20-летний эквадорец играет за леверкузенцев с лета и является твёрдым игроком основной обоймы. Инкапье способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге.

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Пьеро Икнапье в 13 миллионов евро.