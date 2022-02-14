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​Оздоев остаётся в «Зените»

14 Февраля 2022 • 14:41 Комментировать

Магомед Оздоев остаётся в «Зените». В ближайшее время полузащитник подпишет новый трудовой договор с питерским клубом. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Отметим, что действующее соглашение Магомеда Оздоева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2022 года.

Магомед Оздоев играет за «Зенит» уже четыре года после трансфера из «Рубина». За это время полузащитник провёл во всех соревнованиях 106 матчей. На его счету семь голов и двенадцать результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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