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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» обращает внимание РПЛ на последствия введения Fan ID

14 Февраля 2022 • 14:29 Комментировать

Всё идёт к тому, что со следующего сезона попасть на стадион в России можно будет только при наличии оформленного Fan ID. Тем временем, «Спартак» направил в РПЛ свои замечания по поводу вводимой системы. Московский клуб обращает внимание на то, что посещаемость матчей может снизиться, и это плохо отразится на доходах клубов. Также «красно-белые» указывают на вероятное ухудшение атмосферы на стадионах. Обо всём этом рассказывает «РБ Спорт».

Напомним, что активные фанаты почти всех клубов российской Премьер-лиги выступили против закона о Fan ID. Некоторые из них не будут посещать стадионы даже весной, хотя система Fan ID пока не вводится.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва fan id
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