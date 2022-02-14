​Уткин – о цитате гендиректора «Зенита»: «Сказал, так сказал: «Fan ID не нужен, потому что имеющегося контроля более чем достаточно»

Известный журналист Василий Уткин отметился репликой по поводу цитаты генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Комментируя внедрение Fan ID, Медведев сказал, что не видит в системе стремления властей контролировать фан-движение. Руководитель «Зенита» указал на то, что при покупке мобильного телефона человек и так предоставляет достаточно данных для его контроля.

«Именно об этом и идёт ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно! Вот уж сказал, так сказал», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин отметил, что ещё никому не удавалось поддержать Fan ID, но при этом и разнести систему.