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​Уткин – о цитате гендиректора «Зенита»: «Сказал, так сказал: «Fan ID не нужен, потому что имеющегося контроля более чем достаточно»

14 Февраля 2022 • 14:15 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин отметился репликой по поводу цитаты генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Комментируя внедрение Fan ID, Медведев сказал, что не видит в системе стремления властей контролировать фан-движение. Руководитель «Зенита» указал на то, что при покупке мобильного телефона человек и так предоставляет достаточно данных для его контроля.

«Именно об этом и идёт ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно! Вот уж сказал, так сказал», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин отметил, что ещё никому не удавалось поддержать Fan ID, но при этом и разнести систему.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин Александр Медведев fan id
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