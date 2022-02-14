Два московских топ-клуба претендуют на Оздоева

Пути петербургского «Зенита» и хавбека Магомеда Оздоева могут разойтись по завершении нынешнего сезона. Контракт игрока истекает в конце июня.

Как сообщается на страницах Metaratings.ru, стороны, скорее всего, не станут продлевать трудовое соглашение. Клуб предложил договор с понижением заработной платы, что не устроило Оздоева. В связи с этим Магомед может перейти в другую команду на правах свободного агента. Претендентами на него считаются столичные «Динамо» и ЦСКА.

29-летний полузащитник играет за команду из Санкт-Петербурга с 2018 года. В первой половине текущего сезона РПЛ он провел всего четыре матча.