В «Зените» прокомментировали информацию о трансфере Лантратова

В петербургском «Зените» отреагировал на информацию о возможном подписании голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова. По этому поводу доходчиво высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Нет», - ответил руководитель на вопрос журналиста «РБ Спорт» о том, ведутся ли переговоры по трансферу 26-летнего футболиста.

Лантратов провел 18 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России. Илья пропустил 31 мяч, а в шести матчах сохранил свои ворота на замке. Трудовое соглашение голкипера с «Химками» рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.