В «Химках» высказались об интересе «Зенита» к Лантратову

Сегодня, 14 февраля, в СМИ появилась новость о возможном переходе голкипера Ильи Лантратова из подмосковных «Химок» в петербургский «Зенит». Об этом высказался представитель клуба из Подмосковья Роман Терюшков.

«В клуб никто не обращался. Предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается», - приводит слова Терюшкова Sport24.

26-летний вратарь принял участие в 18 поединках нынешнего сезона российской Премьер-лиги. Голкипер пропустил 31 гол, а в шести играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Химки» являются главным аутсайдером РПЛ – по итогам 18 туров команда с 14 очками замыкает таблицу.