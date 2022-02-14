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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» высказались об интересе «Зенита» к Лантратову

14 Февраля 2022 • 11:43 Комментировать

Сегодня, 14 февраля, в СМИ появилась новость о возможном переходе голкипера Ильи Лантратова из подмосковных «Химок» в петербургский «Зенит». Об этом высказался представитель клуба из Подмосковья Роман Терюшков.

«В клуб никто не обращался. Предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается», - приводит слова Терюшкова Sport24.

26-летний вратарь принял участие в 18 поединках нынешнего сезона российской Премьер-лиги. Голкипер пропустил 31 гол, а в шести играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

«Химки» являются главным аутсайдером РПЛ – по итогам 18 туров команда с 14 очками замыкает таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Илья Лантратов
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