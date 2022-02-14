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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Леон Мусаев: «Зенит» - лучший клуб России»

14 Февраля 2022 • 09:22 Комментировать

Полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев ответил на вопрос о возможном возвращении в петербургский «Зенит». 23-летний игрок является воспитанником «сине-бело-голубых». В Казань он перебрался в прошлом году, заключив пятилетнее трудовое соглашение.

«Зенит» - лучший клуб России, каждый игрок хочет быть в лучшей команде и побеждать постоянно. Но сейчас у меня все мысли с «Рубином». Хочу здесь добиться успеха», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти встречах, в которых получил одну желтую карточку. После 18 сыгранных туров чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого набрали 22 балла и занимают десятое место в таблице.

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Зенит Леон Мусаев
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