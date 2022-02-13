Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал о целях приглашения двух новых специалистов

Помимо футболистов, своеобразные сборы в Турции проводили и арбитры российской Премьер-лиги. Новая система подготовки была контролируема новым главой департамента судейства РФС Витором Перейрой, который не так давно был приглашен на эту должность.

Португалец рассказал, что к работе судьей были привлечены еще два иностранных специалиста. Ими стали Жоау Капела и Жоау Диаша, главными целями которых, по словах Перейры, было проведения дополнительных занятий с VAR, а также улучшения физподготовки арбитров к сезону.

«Мы хотели, чтобы специалисты из этих сфер поделились своими знаниями с судьями РПЛ и наш уровень стал выше. Российским арбитрам этот опыт уже понравился, хотя многие из тренировок были для них в новинку», - цитирует Перейру «Спорт-Экспресс».