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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тульский «Арсенал» поддерживает идею расширения РПЛ до 18 команд

13 Февраля 2022 • 19:45 Комментировать

На днях появилась информация, что представители клубов российской Премьер-лиги в скором времени обсудят возможность расширения списка участников высшего дивизиона до 18 команд. Тульский «Арсенал» стал одним из первых клубов, который публично объявил о поддержке подобной инициативы.

Об этом сообщил президент команды Гурам Аджоев. «Естественно, это станет плюсом для российского футбола. Будет играть больше футболистов, но обязательно надо, чтобы выходило хотя бы по пять иностранцев, которые провели 50 процентов матчей за свои сборные», - прокомментировал чиновник в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, весной пройдут несколько заседаний клубов РПЛ, где будет решаться судьба нового формата чемпионата и правил лимита на легионеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула
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