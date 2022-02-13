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Экс-партнёр Зе Самб: «Слухи о его конфликтности сильно преувеличены» эксклюзив

13 Февраля 2022 • 18:08 Комментировать

Экс-партнёр новичка «Химок» Дидье Зе по «Лиллю» Моур Самб дал характеристику 25-летнему камерунцу.

- Да, мы играли с ним в «Лилле». Я помню его, как очень сильного футболиста с яркой нацеленностью на гол. Мы оба играли в атаке, помогали друг другу забить. Мне запомнилась его реализация, Дидье очень хорошо использовал моменты, а порой придумывал голы из ничего. Он достаточно техничен и очень силен физически.

- Про него говорят, что он конфликтный, так ли это?

- Конфликтный? Я не знаю, у нас никогда не было с ним проблем. Он был настырным и резким на каждой тренировке, был заряжен на борьбу, но после того, как тренировка или матч заканчивались, он становился отличным парнем, много шутил. Не знаю, что было у него дальше, но в «Лилле» у нас все было отлично. Мне кажется, что слухи о его конфликтности сильно преувеличены.

- Как вы думаете, получится у него в России?

- Конечно, Дидье нападающий такого плана, что может играть в любом чемпионате. Ему абсолютно не важно, Бельгия это будет, Словения или Россия. Его настойчивость и жажда гола придутся по вкусу болельщикам в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Лилль Дидье Зе Моур Самб
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