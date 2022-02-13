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​Алберто рассказал, сколько голов хочет забить за «Зенит» до конца сезона

13 Февраля 2022 • 17:40 Комментировать

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал бразильца Юри Алберто. В Санкт-Петербурге нападающий должен заменить Сердара Азмуна, перебравшегося в «Байер». Алберто назвал свою цель в плане количества голов в оставшейся части сезона 2021/2022.

«Я хотел бы забить те же десять голов. Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне», - слова бразильского футболиста передаёт «Спорт-Экспресс».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 17 февраля. Команда Сергея Семака в этот день будет принимать «Бетис» в первой игре плей-офф Лиги Европы. Стартовый свисток футболисты и болельщики услышат в 20:45 по московскому времени.

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Зенит Юри Алберто
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