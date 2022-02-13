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​Леон Мусаев: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Рубине»

13 Февраля 2022 • 15:52 Комментировать

Хавбек Леон Мусаев, выступающий за «Рубин», высказался по поводу слухов о переходе в казанский клуб из «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Хотел бы я, чтобы Дзюба перешёл в «Рубин»? Конечно. Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в «Зените», - высказался Мусаев, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт связывает Артёма Дзюбу и «Зенит» до конца текущего сезона. Пока непонятно, останется ли нападающий в питерском клубе.

Добавим, что Леон Мусаев является воспитанником «Зенита». В этом сезоне он провёл за «Рубин» 11 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Артём Дзюба Леон Мусаев
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