​Леон Мусаев: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Рубине»

Хавбек Леон Мусаев, выступающий за «Рубин», высказался по поводу слухов о переходе в казанский клуб из «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Хотел бы я, чтобы Дзюба перешёл в «Рубин»? Конечно. Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в «Зените», - высказался Мусаев, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт связывает Артёма Дзюбу и «Зенит» до конца текущего сезона. Пока непонятно, останется ли нападающий в питерском клубе.

Добавим, что Леон Мусаев является воспитанником «Зенита». В этом сезоне он провёл за «Рубин» 11 матчей.