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Гендиректор «Зенита» не видит в Fan ID способ контролировать фанатов

13 Февраля 2022 • 14:41 Комментировать

Активные фанаты почти всех клубов Премьер-лиги России выступили против принятого закона о Fan ID. Они считают, что власти таким образом хотят контролировать фан-движение в стране. Впрочем, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев так не считает. Давая комментарий для «Комсомольской правды», руководитель питерского клуба привёл пример.

«Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля», - сказал Медведев, отметив, что фанаты не отказываются от использования телефонов.

Что касается Fan ID, то Александр Медведев сказал, что хотел посмотреть на документы к закону, прежде чем делать какие-то выводы о нём.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев fan id
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