​«Зенит» рассказал об итогах обследования Ловрена

На днях «Зенит» в Португалии проводил матч дружеского Кубка Атлантики против «Брондбю», на который Деян Ловрен прибыл на костылях. Хорват прошёл медицинское обследование, и его итогами клуб поделился посредством своего официального сайта. У Ловрена было выявлено повреждение связок голеностопа. Сроки восстановления хорватского защитника станут известны в ближайшие дни.

Первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведёт уже в ближайший четверг, 17 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы. Понятно, что в этой игре Деян Ловрен точно не сыграет.