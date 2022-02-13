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​«Зенит» рассказал об итогах обследования Ловрена

13 Февраля 2022 • 13:15 Комментировать

На днях «Зенит» в Португалии проводил матч дружеского Кубка Атлантики против «Брондбю», на который Деян Ловрен прибыл на костылях. Хорват прошёл медицинское обследование, и его итогами клуб поделился посредством своего официального сайта. У Ловрена было выявлено повреждение связок голеностопа. Сроки восстановления хорватского защитника станут известны в ближайшие дни.

Первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведёт уже в ближайший четверг, 17 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы. Понятно, что в этой игре Деян Ловрен точно не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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