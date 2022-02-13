​Тренер сборной Польши заселился в отель «Динамо» в Турции

В турецкий отель, где в настоящий момент базируется московское «Динамо», заселился новоиспечённый главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич. Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», Михневич планирует встретиться с динамовцем Себастианом Шиманьски, а также посетить контрольный матч «бело-голубых» с РФШ, который состоится в воскресенье.

Напомним, что ближайшим соперником сборной Польши будет Россия. Команды сойдутся лицом к лицу 24 марта на «ВТБ Арене» в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Победитель пройдёт в финал, где сразится со Швецией или Чехией.