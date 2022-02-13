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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» сменит эмблему

13 Февраля 2022 • 12:24 Комментировать

«Локомотив» планирует обновить дизайн своего логотипа. Под это дело клуб выделил 6,3 миллиона рублей, о чём пишет телеграм-канал «Ложа прессы».

Судя по опубликованной информации из технического задания, каких-то кардинальных изменений не последует. При этом не исключается добавление дополнительных цветов, чтобы оттенки были более выразительными.

Отмечается, что в новую эмблему могут быть интегрированы элементы к юбилейному сезону (в 2023 году «Локомотиву» исполняется 100 лет), если эмблема в дальнейшем сможет «работать» без этих элементов самостоятельно.

«Локомотив» в настоящий момент готовится ко второй части сезона. После восемнадцати туров команда Маркуса Гисдоля располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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