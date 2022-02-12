Дюков обозначил основную проблему, которая мешает развивать российский футбол

Руководитель Российского футбольного союза точно знает, что мешает развиваться российскому футболу - Александр Дюков обозначил эту проблему в интервью, текст которого появился на официальном сайте РФС. По словам Дюкова, проблема на самом деле банальна, ибо все упирается в кадры.
- Если говорить о футбольных специалистах, то основная проблема сегодня — недостаточное количество высококвалифицированных кадров, - считает Дюков.
Спасением может стать Академия Российского футбольного союза, которая, по словам Дюкова, будет решать сразу несколько проблемных аспектов для подготовки молодых специалистов. Речь идет как о подготовке должны тренеров, так и о повышении квалификации судей, а также другого персонала, задействованного в футбольной активности.
- Два года назад была создана Академия РФС. Она взяла на себя реализацию всех образовательных инициатив в российском футболе: подготовка тренеров, подготовка судей и подготовка широкого круга иных профессионалов, - добавил Дюков.
Дюков стал главной РФС 22 февраля 2019 года, скоро он отметит три года в этой должности. В феврале 2021 года он был переизбран на второй срок.
Тут мы говорим не только о подготовке футболистов, но и подготовке всего остального персонала.
Наши клубы играют будто на 20-30% медленнее, словно юниоры играют с основой.
Решение проблемы сомнительной подготовки кадров в нашей стране : нужно делать уклон и инвестировать футбольные академии, центры подготовки тренерского состава, а также делать конкурентоспособные условия для молодежных тренеров.
И это должно делать Государство .
Уже очевидно ,что "нищим" Клубам это не под силу .
Больше всех на развитие молодежного футбола выделяет Краснодар, который в прошлом году потратил на это 11,4 млн евро.
Второй Зенит, который выделил 8 млн евро.
Третий ЦСКА, который на развитие молодежной академии выделил 3,2 млн евро.
На 4-м месте находится Спартак , выделивший на академии 3 млн евро.
Пятый Локомотив с 2,7 млн евро.
Итого первые 5 Клубов потратили 28.3 млн ,
а все российские клубы потратили на молодежные академии 38,04 млн евро.
Т.е. без первых 5-ти всего-то 1.7 млн .
Для Справки АЯКС выделяет 8 млн , но у него в Лигах ТОР -5 сейчас играют 81 чел .
А у всех наших ? 2 ? 3 ? .
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