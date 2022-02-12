Дюков обозначил основную проблему, которая мешает развивать российский футбол

Руководитель Российского футбольного союза точно знает, что мешает развиваться российскому футболу - Александр Дюков обозначил эту проблему в интервью, текст которого появился на официальном сайте РФС. По словам Дюкова, проблема на самом деле банальна, ибо все упирается в кадры.

- Если говорить о футбольных специалистах, то основная проблема сегодня — недостаточное количество высококвалифицированных кадров, - считает Дюков.

Спасением может стать Академия Российского футбольного союза, которая, по словам Дюкова, будет решать сразу несколько проблемных аспектов для подготовки молодых специалистов. Речь идет как о подготовке должны тренеров, так и о повышении квалификации судей, а также другого персонала, задействованного в футбольной активности.

- Два года назад была создана Академия РФС. Она взяла на себя реализацию всех образовательных инициатив в российском футболе: подготовка тренеров, подготовка судей и подготовка широкого круга иных профессионалов, - добавил Дюков.

Дюков стал главной РФС 22 февраля 2019 года, скоро он отметит три года в этой должности. В феврале 2021 года он был переизбран на второй срок.