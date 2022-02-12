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​Кураньи предположил, в чём секрет Шварца

12 Февраля 2022 • 19:50 Комментировать (2)

Сандро Шварц работает в «Динамо» относительно недавно – полтора года – но команда уже считается президентом на титул чемпиона. После первой части чемпионата москвичи всего на два балла отстают от лидирующего «Зенита».

Бывший динамовец Кевин Кураньи предположил, в чём заключается секрет Сандро Шварца.

«Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодёжи в ответственных матчах, не бояться делать на неё ставку», - высказался Кураньи, чьи слова приводятся на страницах клубного сайта «бело-голубых».

Также Кевин Кураньи отметил поддержку со стороны клуба, которую имеет Сандро Шварц.

Ближайший официальный матч «Динамо» проведёт 26 февраля против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кевин Кураньи Сандро Шварц
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
12 Февраля 2022 в 19:55
Президент на титул? Это чет новенькое ))
Zenituwka
12 Февраля 2022 в 19:56
Аккуратнее с такими высказываниями, а той царь в тюрьму посадит ))
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