​Fan ID в российском футболе введут с июля – источник

В конце прошлого календарного года был принят закон о Fan ID. Клубы Премьер-лиги получили от РФС информацию о том, что система Fan ID начнёт работать в российском футболе с июля текущего года. Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что оформить Fan ID для прохода на стадион придётся не только болельщикам, но и представителям клубом, в том числе футболистам, тренерам и сотрудникам.

Напомним, что против Fan ID выступили фанаты 15 из 16 клубов Премьер-лиги России. Пока что не сделали заявления только фанаты грозненского «Ахмата».

Добавим, что чемпионат России возобновится через две недели.