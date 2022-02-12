«Нижний Новгород» объявил о пополнении в своих рядах. Долгосрочный контракт с клубом подписал 22-летний нападающий Милсон, ранее выступавший за португальский «Маритиму».

Если обратиться на авторитетный портал transfermarkt, то можно увидеть, что Милсон способен играть на обоих флангах атаки как вингер, а также как атакующий полузащитник.

В 2020 году Милсон дебютировал за сборную Анголы. Правда, с тех пор в главную команду своей страны игрок не вызывался.

После первой части чемпионата России «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.