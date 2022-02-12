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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Самошникова был вариант в Европе

12 Февраля 2022 • 16:34 Комментировать

Илья Самошников имел вариант продолжения карьеры в Европе. Тем не менее, 24-летний российский защитник продолжит выступать за «Рубин», о чём рассказал его агент Евгений Моисеев.

«Самошников остаётся в «Рубине» в это трансферное окно. Был ли интерес из Европы? Да, был. Об этом поговорим позже», - слова Моисеева на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Илья Самошников в сезоне 2021/2022 провёл за «Рубин» во всех соревнованиях 14 матчей. На счету защитника один гол – он расписался в воротах «Спартака» в матче Премьер-лиги.

Добавим, что осенью Илья Самошников дебютировал за национальную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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