Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ак Барс Арена» может отказаться принимать «Рубин»

12 Февраля 2022 • 15:11 Комментировать

«Рубин» может лишиться домашнего стадиона. За две недели до возобновления футбольного сезона в России появилась информация об ультиматуме со стороны руководителей казанской «Ак Барс Арены». На стадион могут не пустить «Рубин», если клуб в ближайшее время не погасит задолженность в размере 40 миллионов рублей. Об этом на своих страницах рассказывает «Бизнес Online».

Ближайший домашний матч «Рубин» проведёт 3 марта – против «Ротора» в Кубке России. Ситуация осложняется тем, что на Центральном стадионе в Казани могут не успеть подготовить газон, если «рубиновым» действительно придётся искать альтернативное место для проведения своих матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ак Барс Арена
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
15:11 · Россия. Премьер-лига
​«Ак Барс Арена» может отказаться принимать «Рубин»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец не поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Мальмё» - 2:0 (завершён)
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент голкипера «Гремио» прокомментировал интерес «Краснодара»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Кураньи спрогнозировал результат «Динамо» в этом сезоне РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Бакаев станет отличным усилением для «Краснодара»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на уход Азмуна из «Зенита»
00:20 · Россия. Премьер-лига
Сборы «Спартака» в Дубае завершены
11 Февраля
23:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продолжает интересоваться бразильским голкипером слухи
22:04 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал, почему не задалась его карьера в России
21:49 · Россия. Премьер-лига
Кафельников ответил, готов ли он приобрести «Спартак» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Фарке может сделать «Краснодар» чемпионом»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Семак заявил, что новичку «Зенита» Юри Алберто стоит прибавить в плане реализации моментов 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Рагнар Сигурдссон вспомнил об игре с «лучшим футболистом РПЛ»
Все новости
Рекомендуем