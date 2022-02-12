​«Ак Барс Арена» может отказаться принимать «Рубин»

«Рубин» может лишиться домашнего стадиона. За две недели до возобновления футбольного сезона в России появилась информация об ультиматуме со стороны руководителей казанской «Ак Барс Арены». На стадион могут не пустить «Рубин», если клуб в ближайшее время не погасит задолженность в размере 40 миллионов рублей. Об этом на своих страницах рассказывает «Бизнес Online».

Ближайший домашний матч «Рубин» проведёт 3 марта – против «Ротора» в Кубке России. Ситуация осложняется тем, что на Центральном стадионе в Казани могут не успеть подготовить газон, если «рубиновым» действительно придётся искать альтернативное место для проведения своих матчей.