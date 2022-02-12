​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче

Продолжая подготовку ко второй части сезона, «Краснодар» провёл товарищеский матч против шведского «Мальмё». Команда Даниэля Фарке отпраздновала победу со счётом 2:0, организовав по голу в каждом из таймов. В первой половине отличился Кристиан Рамирес, а во второй – Вандерсон.

Первый официальный матч в 2022 календарном году «Краснодар» проведёт в воскресенье, 27 февраля. Команда Даниэля Фарке будет играть против «Локомотива» на своём поле.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.