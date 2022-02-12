Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче

12 Февраля 2022 • 14:47 Комментировать
Краснодар
2:0
Мальмё
окончен

Продолжая подготовку ко второй части сезона, «Краснодар» провёл товарищеский матч против шведского «Мальмё». Команда Даниэля Фарке отпраздновала победу со счётом 2:0, организовав по голу в каждом из таймов. В первой половине отличился Кристиан Рамирес, а во второй – Вандерсон.

Первый официальный матч в 2022 календарном году «Краснодар» проведёт в воскресенье, 27 февраля. Команда Даниэля Фарке будет играть против «Локомотива» на своём поле.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.

Протокол игры  
Краснодар 2:0Мальмё
(1:0) Рамирес Кристиан36'   
(2:0) Вандерсон58'   
Сафонов МатвейРамирес КристианАлонсо ХуниорКайо СилваПетров СергейКрыховяк ГжегожЧерников АлександрСперцян ЭдуардКлассон ВикторВандерсонБотхейм Эрик
Запасные: Мартынович АлександрЯкимов ВячеславИльин ВладимирРейхмен БогданВолков Сергей ЕвгеньевичСорокин ЕгорГородов ЕвгенийИонов Алексей
Далин ЮханЛарссон ЭрикОльссон МартинМойсандер НикласНильсен ЛассеХалуш МатейРакип ЭрдальКристиансен АндерсНанаси СебастьянБирманчевич ВелькоАбубакари Малик
Запасные: Диавара ИсмаэльГваргис ПитерНалич АдиБеихмо ФеликсПенья СерхиоЭдвардссон ДавидМуянич АмелСейдиу ПатриотГалль РоменРикс Сёрен
12 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мальмё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Февраля
15:11 · Россия. Премьер-лига
​«Ак Барс Арена» может отказаться принимать «Рубин»
14:47 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Бышовец не поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Мальмё» - 2:0 (завершён)
09:43 · Россия. Премьер-лига
Агент голкипера «Гремио» прокомментировал интерес «Краснодара»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Кураньи спрогнозировал результат «Динамо» в этом сезоне РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Бакаев станет отличным усилением для «Краснодара»
09:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на уход Азмуна из «Зенита»
00:20 · Россия. Премьер-лига
Сборы «Спартака» в Дубае завершены
11 Февраля
23:18 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» продолжает интересоваться бразильским голкипером слухи
22:04 · Россия. Премьер-лига
Гайч рассказал, почему не задалась его карьера в России
21:49 · Россия. Премьер-лига
Кафельников ответил, готов ли он приобрести «Спартак» 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Фарке может сделать «Краснодар» чемпионом»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Семак заявил, что новичку «Зенита» Юри Алберто стоит прибавить в плане реализации моментов 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Рагнар Сигурдссон вспомнил об игре с «лучшим футболистом РПЛ»
Все новости
Рекомендуем