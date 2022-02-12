​«Краснодар» обыграл «Мальмё» в товарищеском матче

Продолжая подготовку ко второй части сезона, «Краснодар» провёл товарищеский матч против шведского «Мальмё». Команда Даниэля Фарке отпраздновала победу со счётом 2:0, организовав по голу в каждом из таймов. В первой половине отличился Кристиан Рамирес, а во второй – Вандерсон.
Первый официальный матч в 2022 календарном году «Краснодар» проведёт в воскресенье, 27 февраля. Команда Даниэля Фарке будет играть против «Локомотива» на своём поле.
Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» располагается на пятой позиции в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Рамирес Кристиан36'
|(2:0) Вандерсон58'
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Кайо Силва•Петров Сергей•Крыховяк Гжегож•Черников Александр•Сперцян Эдуард•Классон Виктор•Вандерсон•Ботхейм Эрик
Далин Юхан•Ларссон Эрик•Ольссон Мартин•Мойсандер Никлас•Нильсен Лассе•Халуш Матей•Ракип Эрдаль•Кристиансен Андерс•Нанаси Себастьян•Бирманчевич Велько•Абубакари Малик
12 февраля.
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