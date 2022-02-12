​Бышовец не поддерживает расширение РПЛ до 18 клубов

Известный тренер Анатолий Бышовец не поддерживает идею о расширении РПЛ до 18 клубов. В настоящий момент, как известно, в элитном российском дивизионе участвуют 16 клубов.

«Конечно, нет в этом смысла. Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество», - высказался Бышовец, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Бышовец говорит, что даже в сегодняшней системе в российском чемпионате есть много проходных матчей. Не видит тренер плюса от расширения и в плане финансов.

«Сложно говорить о доходах, рентабельности или увеличении посещаемости при расширении», - считает экс-наставник сборной России.

Отметим, что формат чемпионата России является обсуждаемой темой в футбольном обществе.