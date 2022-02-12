Кураньи спрогнозировал результат «Динамо» в этом сезоне РПЛ

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи, поигравший в российском чемпионате за московское «Динамо», поделился мнением об амбициях подопечных Сандро Шварца в текущем сезоне Премьер-лиги.

«Я убежден, что в этом сезоне «Динамо» доберется до еврокубков», - приводятся слова немца в телеграм-канале «бело-голубых».

По итогам 18 туров чемпионата России динамовцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В первом матче после возобновления сезона «Динамо» на выезде встретится с подмосковными «Химками». Игра состоится 26 февраля.