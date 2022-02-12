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Кавазашвили: «Бакаев станет отличным усилением для «Краснодара»

12 Февраля 2022 • 09:19 Комментировать

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно информации об интересе «Краснодара» к хавбеку «красно-белых» Зелимхану Бакаеву.

«Для «Краснодара» - отличное приобретение. Бакаев очень силен в индивидуальных действиях. Клуб уже наточил на него глаз. Более, чем уверен, что он принесет «Краснодару» пользу», - рассказал эксперт в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что действующее трудовое соглашение 25-летнего атакующего полузащитника с «красно-белыми» рассчитано до завершения нынешнего сезона. Он выступает за «народную команду» с 2018 года. В текущем розыгрыше РПЛ Зелимхан принял участие в 16 встречах, записав на свой счет три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анзор Кавазашвили Зелимхан Бакаев
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