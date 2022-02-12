Сёмин отреагировал на уход Азмуна из «Зенита»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, поработавший в столичном «Локомотиве» и «Ростове», отреагировал на переход иранского нападающего Сердара Азмуна из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».

«Уход такого нападающего посреди сезона - риск. Но, на мой взгляд, руководство поступило грамотно, отпустив сейчас футболиста, который оставаться не собирался», - передает слова тренера «Спорт уик-энд».

Азмун покинул российский коллектив перед самым закрытием январского трансферного окна. 27-летний форвард заключил с «Байером» долгосрочный контракт до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, сумма компенсации за трансфер Азмуна составила 2,5 миллиона евро.