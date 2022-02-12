Сборы «Спартака» в Дубае завершены

Московский «Спартак» возвращается в Москву после окончания сборов в Дубае. «Спартак» провел последний контрольный матч с армянским клубом «Пюник», который завершился вничью, после чего было сделано общее фото всей команды и вспомогательного персонала. Затем были поздравления Романа Зобнина и командного повара Вячеслава Мульченко - они отмечали дни рождения, напоминает пресс-служба клуба.

Теперь предстоит возвращение домой, после чего еще один вылет на сборы - на сей раз в турецкий Белек, это будет заключительный зимний сбор «красно-белых». В турнирной таблице РПЛ «Спартак» после восемнадцати туров занимает девятое место. В последний раз чемпионом клуб становился в 2017 году.