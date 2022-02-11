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Червиченко: «Мозес - игрок, за которого не переплатили, а это большая редкость для «Спартака» эксклюзив

11 Февраля 2022 • 23:24 Комментировать

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал продление контракта Виктора Мозеса с «красно-белыми».

«Мозес - хороший игрок. Я бы сказал, что ключевой. Он в атаке тоже очень хорош. По футбольным качествам Мозес один из лучших игроков «Спартака». Думаю, что его пребывание в клубе абсолютно логично и оправданно. То, что с ним продлили контракт, это абсолютно грамотное решение.

Я считаю, что приобретение Мозеса можно назвать одним из самых успешных трансферов «Спартака» за последние годы. Единственное, его приобрёл Газизов. А Газизов, по мнению руководителей «Спартака», вряд ли мог сделать что-то хорошее. Если Мозес не получит травму, то правый флаг «Спартака» в ближайшее время будет защищён. Качественный игрок, каких в «Спартаке» не так много. Самое главное, это игрок, за которого не переплатили, а это большая редкость для «Спартака». За нормальные деньги куплен хороший футболист», - сказал Червиченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Виктор Мозес
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