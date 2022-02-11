Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал интерес «армейцев» к полузащитнику «Лестера» Нампали Менди.

«Посыл ЦСКА понятен - хотят насытить среднюю линию качеством. Мухин пока нестабилен: получает много жёлтых карточек, пропускает игры. На эту позицию берут ещё игроков, перестраховываются. Но идёт переизбыток игроков в полузащите на сегодняшний день. Там есть Ахметов, Дзагоев, Обляков тоже может там сыграть. Бистровича и Бохинена отдали. Но всё равно игроков в полузащите очень много. Зайнутдинов тоже может там сыграть. Сейчас ещё добавят игроков. Я думаю, если хотят брать Менди, то нужно отложить этот вопрос до лета.

Я бы сейчас лучше присматривался к нападающему какому-то. Возможно, стоит взять кого-то в аренду. Не дай Бог что-то случится с Заболотным, с одним Яковлевым оставаться неправильно. Может ли приход Менди замедлить прогресс молодых игроков? Ну вот Мухин показывал хорошую игру в некоторых играх, но у него еще нет взаимопонимания с партнёрами. Но он молодой, он прогрессирует. Он выполняет свою работу в разрушении, в созидании он смотрится пока послабее. Но для создания уже пригласили игроков. А ещё покупать опорника для разрушения - не знаю. Может быть, они хотят поменять схему. Но на мой взгляд, это явный перебор полузащитников. До лета нужно посмотреть на тех, кого уже приобрели. Но ещё раз повторюсь, ЦСКА нужно сейчас покупать нападающего», - сказал Масалитин.