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Александр Мостовой - о Мозесе: «Ближайшие годы правый фланг «Спартака» будет забетонирован» эксклюзив

11 Февраля 2022 • 22:16 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком».

«Конечно, Мозес один из лучших игроков «Спартака», один из самых стабильных. Как только он появился, сразу стало понятно, что правый фланг под контролем. Он играет и традиционного правого защитника и, как любят говорить, латераля. Его продление, конечно, правильное решение. В Европе он был всё-таки не настолько нужен, а у нас пришёлся ко двору, играет с удовольствием и хочет играть за «Спартак» дальше. Это говорит об уровне всё-таки, который у нас послабее. Такой хороший футболист, как Мозес, чувствует себя здесь поспокойнее.

Ближайшие годы правый фланг «Спартака» будет забетонирован. В Мозесе всегда есть уверенность. На свои четыре с плюсом он сыграет всегда в любом состоянии. Он один из самых универсальных игроков. Он может играть при схеме в четыре защитника, может играть при схеме в пять защитников. Он на правой бровке может занять три места, большой диапазон у него. Если понадобится, Мозес вполне может сыграть даже левого нападающего, мне кажется. У него есть все качества», - сказал Мостовой

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Виктор Мозес
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