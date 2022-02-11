«Такими темпами мы опустим РПЛ до уровня ФНЛ»: Колосков отреагировал на слухи о расширении чемпионата до 18 команд

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слухи о возможном расширении списка участников российской Премьер-лиги до 18 команд. Чиновник заявил, что подобные планы являются слишком опрометчивыми, назвав недостатки подобного формата чемпионата.

«О каком расширении может идти речь? По нашей логике, надо сокращать чемпионат, чтобы была хоть какая-то конкуренция. Клубы должны выступать с более-менее равными составами, а у нас делают наоборот. Такими темпами мы опустим РПЛ до уровня ФНЛ. В нашем чемпионате должно быть максимум 16 команд», - поделился своими мыслями Колосков в интервью для «РБ Спорт».

Также добавим, что вышеуказанную инициативу проявляют и представители клубов первенства, и РФС – главной целью заинтересованных сторон является увеличение количества поединков за сезон.